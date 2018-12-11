Melikgazililer kışın da yüzebiliyor

Danişmentgazi ile Tınaztepe Mahallelerindeki Sosyal ve Spor Tesisleri kapalı yüzme havuzlarının hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi hizmette süreklilik ve verimlilik esası ile hizmet vermektedir. Bu açıdan yüzme havuzlarımız sezonluk değil yılın 365 gün hizmet vermektedir. Melikgazililer artık belediyemizden spor solunu, sosyal tesis, yüzme havuzu, kapalı semt pazar yeri gibi isteklerde bulunmaktadır. Bu da belediye hizmetlerinin seviyesini göstermektedir. Melikgazi Belediyesi olarak Danışmentgazi ile Tınaztepe yüzme havuzlarında kar altında eksi 15 dereceli günlerde dahi sıcak ve temiz havuzlarında yüzme sporu yapmalarına imkan tanınmaktadır. Erciyes Dağı'nın eteğindeki gençler kayak yaparken isterler ise bizim tesislerde yüzme sporunu da yapabilmektedirler” dedi.

Gençler için yapılan havuzlara ilaveten bu havuzların yanında çocuklara özel havuzlar inşa ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve gençlerin yılın 365 günü yüzebileceklerini ve bunun için gerekli yapı ve malzeme desteğinin sağlandığını kaydetti.