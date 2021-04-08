Melikgazi'nin 41 adet dairesi ihale ile satıldı

Melikgazi Belediyesi, açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Kazım Karabekir, Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 50 daireden 41'i satıldı, 9 tanesi pazarlığa kaldı. Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait 41 adet dairenin satışı açık artırma usulü ile yapıldı.

Yapılan ihale sonucunda belediye bütçesine 14 milyon 497 bin TL katkı sağlandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İhalemizde tüm tedbirler alındı, ihale yapılacak salonda maske dağıtımı ve dezenfekte yapıldı. Belediyemizin gayretleriyle mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan 50 adet lüks oturmaya hazır dairelerimiz yeni imar yönetmeliğine göre inşa edildi. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Kazım Karabekir, Küçükali ve Anbar Mahallelerine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacak. Melikgazililere hizmet olarak yansıyacaktır. Bugün ihalemizde 41 adet dairemizi sattık, 9 tanesi pazarlığa kaldı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, evleri hayırlı olsun.” dedi.