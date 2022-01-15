Melikgazi'nin diyetisyen ve psikoloğu vatandaşlar için ücretsiz hizmette

Desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların uzmanlar ile birebir görüşüp danışmanlık hizmeti alabildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Diyetisyen hizmetimiz Danışmentgazi, Fedakar Gülderen, Yeniköy ve Tınaztepe sosyal tesislerimizde; psikoloğumuz ise Danışmentgazi, Tınaztepe, Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizde desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı bekliyor. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız konu hakkında bilgi almak için www.melikgazi.bel.tr adresini ziyaret edebilir, 2521665-67-68 nolu numaraları arayabilirler. Kişilerde psikolojik sorunların etkisinin azaltılması başta olmak üzere Melikgazi'de her türlü psikolojik rahatsızlıklarının tanısı ve tedavisi, henüz ortaya çıkmamış sorunlarının önlenmesi uzman psikolog tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Diyetisyenimiz ise, bağışıklık sisteminin daha güçlü olması için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak vatandaşlara önemli tavsiyeler verip, danışmanlık hizmeti veriyor. Diyetisyenimiz zayıflama, kilo alma, sağlıklı beslenme, obezite ve çeşitli hastalıklarda beslenme tedavisi, hamilelik ve emzirme döneminde beslenme, yemek hazırlama ve pişirme önerileri, sağlıklı alternatif besin önerileri hakkında danışmanlık hizmeti de veriyorlar. Biz Melikgazi Belediyesi olarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek adına buradayız. Destek alma isteyen herkesi bekleriz” şeklinde konuştu.