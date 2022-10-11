Melikgazi'nin eğitime katkısı devam ediyor

3 yıl içinde ilçeye 16 okul kazandırarak eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bakanlarımız ve başkanlarımız ile el ele verdiğimizde güzel işler ortaya çıkıyor. Rabbim birlikte güzel işler yapmayı nasip etsin. Melikgazi'de her alanda açılışlar yapıyoruz. Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. Son 3 yıl içinde 16 okulun yapımı ile rekor kırdık. Bugün Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 17 bin metrekare alana sahip olan ‘Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nin açılışını yaptık. Eğitime başlayan 10'a yakın okulumuz var. Eğitime başladılar. Havacılık ve Uzay Lisesi, Türkiye'de ilk yapılan Dış Ticaret ve Lojistik Lisesi projemizle örnek okul yatırımları yapıyoruz. Yaptığımız 16 okula belediye olarak büyük emekler verdik. Eskiyen okulların bakım onarım çalışmasını da yaptık. Şehir merkezinde eskimiş olan Dedeman Ortaokulunu yeni bir binaya taşıdık. Yerine 100 milyon TL'lik bir büyük, nezih bir park yapıyoruz. Kayseri'nin en güzel parkı olacak. 8 adet yapmış olduğumuz akıl küpü kütüphanelerimiz ile çocuklarımızın mahallelerinde ders çalışmasını sağlıyoruz. Belediyemiz okul haricinde 5 sosyal tesis, 8 aile sağlık merkezi, 12 cami, 8 kuran kursu yaptık. 80 günde 80 park projemizle 400 bin metrekare yeşil alan ile park sayımızı artırdık. Eğitime verdiğimiz önem devam edecek. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve değerli protokolümüze katılımları için teşekkür ederim. ‘Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'mizin ilçemize ve Kayserimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Hayırsever Osman Ulubaş da öğrencilere ve okul yatırımlarına değer verdiklerini söyleyerek, Eğitim Kompleksi'nin tüm öğrencilere ve Kayserililere hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Rabbim bu sevinç duygularını elimizden almasın. Hayır işini tadanlar bu duygudan vazgeçemezler. Bu hayırlı işin yapılmasında Osman Amcamıza teşekkür ederiz. Makar-ı ulema şehrinde dayanışma içinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için gayret gösteriyoruz. Eğitime yapılan yatırım boşuna değildir. Tüm belediye başkanlarımıza hizmetleri ve emekleri için teşekkür eder, yeni okullarımızın hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da nitelikli bir okul projesinin Kayseri'ye kazandırılmasından büyük gurur duyduklarını söyleyerek, “Kayserimizin medarı iftarı hayırseverlerimize çok teşekkür ederim. Belediye Başkanlarımıza emekleri için teşekkür ederim.” diye belirtti.

Kayseri'nin çok geliştiğini büyüdüğünü söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Değerli hayırseverlerimize Kayserimize katkıları için teşekkür ederiz. Bakanımızdan bir kısmını hayırseverlerimizle yapacağımız 32 okulun Kayseri için sözünü aldık. Çok güzel bir eğitim kompleksi olmuş. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Kayseri hayırseverlik noktasında bambaşka bir şehir. Hergün bir projemizin protokolünü imzalıyoruz. Sayın Bakanımıza da Kayseri'ye yapacağı yatırımlar için teşekkür ederim. Allah hayırseverlerimizi başımızdan eksik etmesin. Yeni okulumuzda Kayseri'mize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nin hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

“Kayseri'de inanılmaz yatırımlar gördük. Kayseri'nin eğitimde gelmiş olduğu noktayı ayrıntılı değerlendirdik. Kayseri eğitimde kendisini adından söz ettiren şehirlerden biri. Bugün Kayseri için belirlenen mevcut 690 milyon TL'lik bütçeyi 1 milyar 477 milyon TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Bu daha başlangıç. Osman Amca'ya çok teşekkür ederim. Kendilerine minnettarız. Belediye başkanlarımıza eğitime olan katkıları için teşekkür ederi, okullarımızın hayırlı olmasını dilerim.”