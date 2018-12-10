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Melikgazinin ilaçlama araçları kışın yaprak temizlemek için kullanılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazın ilaçlama çalışmalarında kullanılan araçların sonbaharda da dökülen yaprakların temizlenmesinde kullanıldığını söyledi.


Bu şekilde ikinci bir araç satın almadıklarını belirten Başkan Büyükkılıç“Melikgazi belediyesi olarak daha etkin ve verimli hizmeti en ekonomik olarak sunmanın gayreti içindeyiz. Bu neden ile yaz aylarında haşarata karşı ilaçlama aracı olarak kullanılan aleti sonbahar aylarında yaprakların silkeleyerek dökmesini sağlayarak temizleme çalışmasında kullanıyoruz. Dolayısı hem dal silkeleme aracı olmadığımız alınan aracı 12 ay çalışmasını ve hizmet vermesini sağlıyoruz” dedi.

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