Melikgazi'nin imar çalışmaları masaya yatırıldı

Mustafa Palancıoğlu, Plan ve Proje Müdürlüğü ile toplantı yaparak 2021 yılı imar konularını masaya yatırdılar.

Daha iyi bir Kayseri ve Melikgazi için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bugün Plan ve Proje Müdürlüğü ile birlikte daha nitelikli bir şehircilik çalışması için yapılması gerekenleri istişare ettik. Melikgazi ilçesi genelinde imar planlarının daha da iyileştirilmesi sosyal, teknik donatı alanlarının ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda yeni yapacağımız imar çalışmalarının toplantısını gerçekleştirdik. Melikgazi'de imar planlarında da referans belediye olma yönündeki çalışmalarımız devam edecek. İmar planlama revizyonları ve yeni çıkarılan planlı alanların yönetmeliğe uygunluğu konusunda görüştük. Melikgazi planlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Çalışmalarımız her zaman referans gösteriliyor. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yine referans olma özelliğimiz ile çalışmalara devam ediyoruz. Amacımız daha yaşanabilir modern bir ilçe. Örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etken iyi bir planlanmadır. Kent estetiğini destekleyen planlama çalışmalarımız devam edecek. Toplantımızın, Kayseri'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.