Melikgazi'nin kavşakları yeşillendi

Mustafa Palancıoğlu, şehir merkezindeki kavşakları yeşillendirerek görsel şölen alanlarının oluşturulduğunu söyledi. Kavşaklarda mevsime uygun olan bitkilerin dikimi gerçekleştirildi.

Görsel güzellik ve kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla şehir merkezindeki kavşakların yemyeşil bitkilerle donatıldığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, kavşak düzenlemeleri ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Melikgazi ilçe sınırları içerisinde hem görsel güzellik sağlamak hem de daha güvenli ve konforlu ulaşım için yeni kavşaklar yapıyoruz. Yeni yaptığımız kavşaklarla güvenli trafik akışını sağlarken kavşakların peyzajına da önem veriyoruz. Melikgazi'mizin dört bir yanındaki alanları düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Kavşakların ve refüjlerin her yıl ilkbahar aylarında bakımı yapılmakta olup bu bakım sonrası renk renk çiçekler ve bitkiler ile süslemeye çalışıyoruz. Çiçeklerle, süs taşlarıyla ve süs bitkileri ile donatılan kavşaklar adeta bir renk şölenine dönüşmektedir. Yapıla peyzaj çalışmaları ile ilçemiz daha yeşil bir yer haline geliyor. İlçemizi örnek bir yaşam merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Bu yıl yeni bir uygulama ile kavşakların tam ortasına 25 yaşında olan çınar ağaçları dikilmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu kavşakların ortasındaki büyük çınar ağaçları ile farklı bir görünüm sağlanacaktır.”