Melikgazi'nin Kursiyerleri Hünerlerini Sergiledi

Melikgazi Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile MELMEK çerçevesinde verilen 'Fotoğrafçılık ve Resim kursundan mezun olan kursiyerlerin açmış olduğu resim ve fotoğrafçılık sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hunat Hatun Medresesi'nde düzenlenen sergiye eşiyle birlikte katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyemiz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile düzenlediğimiz MELMEK kurslarına katılan kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerle düzenlenen 'Fotoğraf ve Resim Sergisi'ni Kayserililerin beğenisine sunduk. Belediyemizin yaptığı kültür ve sanat organizasyonları ile kültür ve sanata katkı sağlıyor, ayrıca destekte oluyoruz. İlimizin sanata sevgisinin daha da arttırması ve yeni nesillere de sanatı sevdirmesi için bu tür organizasyonlar gerekli. Kursiyerlerimizin ellerinden çıkan birbirinden güzel eserlerin görmek bizleri çok mutlu etti. Burada emeğin güzelliğini bir kez daha gördük. Melikgazi Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız. Sergide emeği geçen hocalarımıza ve kursiyerlerimize canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Kültür ve sanatın Melikgazi için önemli olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Hunat Mahallesindeki eski taş bina olan Nazmi Toker Okulumu restore ediyoruz. Orası kültür sanat merkezi olacak. Atölye çalışmalarımız ve kurslarımız olacak. Sosyal ve kültürel çalışmalarımız devam edecek.” diye konuştu. Program sonunda kursiyerler de kendilerine verilen imkânlar ve eğitimlerden dolayı Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür etti.