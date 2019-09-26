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Melikgazi'nin maç programı belli oldu

Melikgazi Belediyespor voleybol takımının 2019-2020 sezonunda oynayacağı maçların takvimi belli oldu.


Bu sezon Türkiye 2.Ligi 3.Grup'ta mücadele verecek olan Melikgazi Belediyespor Voleybol takımının maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında Melikgazi Belediyespor'un ligin ilk yarısında oynayacağı 8 maçın takvimi belli oldu.


Lige sahasında 20 Ekim Pazar günü oynayacağı Gezlevispor maçı ile başlayacak olan Melikgazi Belediyespor, ilk yarının son maçını deplasmanda 15 Aralık Pazar günü Aksaray MTAL'e karşı oynayacak.


Melikgazi Belediyespor'un 2.Lig 3.Grup'taki maç programı şu şekilde:


20 Ekim Pazar / Melikgazi Bel.spor-Gezlevispor (13:00)


27 Ekim Pazar / Pema Koleji-Melikgazi Bel.spor (16:00)


3 Kasım Pazar / Melikgazi Bel.spor-Ürgüpspor (13:00)


10 Kasım Pazar / Develi Bel.spor-Melikgazi Bel.spor (14:30)


17 Kasım Pazar Melikgazi Bel.spor-Konya B.B.spor (13:00)


24 Kasım Pazar Silifke İ.Y.-Melikgazi Bel.spor (14.00)


8 Aralık Pazar / Melikgazi Bel.spor-Tarsus Gençlik (13:00)


15 Aralık Pazar / Aksaray MTAL-Melikgazi Bel.spor (14.00)

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