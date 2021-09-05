Melikgazi'nin parkları yenilenerek daha modern olacak

Bu kapsamda Belsin'de bulunan İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda geniş çaplı bir yenileme çalışması yapılıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belsin bölgesinde yapımına başladığımız uzun yıl bölgenin ihtiyacını karşılayan İsa Yusuf Alptekin Parkı 54 bin metrekare alanı kapsıyor. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve oyun gruplarının yenilenmesi, bisiklet ve futbol sahaları ile bölge halkının günlük ihtiyacına cevap verecek parkımızı yeniden revize ediyoruz. 2021 yılı bitmeden hizmete açacağız. İlçemizde çevre düzeni ve yeşil alanı artırma amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kısa süre önce yenileme çalışmalarına başladık. Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli parklarda vakit geçirmeleri için yeni nesil çocuk oyun grupları kurma ve vatandaşların rahat yürüyüş yapabilmesi için yürüyüş yolları, kamelya ve aydınlatmalar yapıyoruz. Bu şekilde parklarımız daha modern bir görünüme kavuşuyor. Daha işlevsel ve daha nitelikli hale geliyor. Anafartalar, Hürriyet, Aydınlıkevler, Yıldırım Beyazıt, Osman Kavuncu, Esentepe ve İldem olmak üzere bu mahallelerimizde bulunan 9 parkımızı baştan aşağı yeniliyoruz. Uygun görülen alanlara yeni parklar yapıyoruz. Kısa süre içerisinde yenilme çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunacağız. Yine Zeki Soygüllüce Parkımızda da yenileme çalışmaları yapıyoruz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.