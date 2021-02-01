Melikgazi'nin parklarında çocuklar çok mutlu

Mustafa Palancıoğlu, 80 günde 80 park projesi kapsamında yapılan 80 parkta yer alan yeni nesil oyun gruplarının çoğunun ilk kez Melikgazi'nin parklarında kullanıldığını söyleyerek, parklardan en çok çocukların mutlu olduğunu belirtti.

İlçenin her mahallesinde her yaş çocuğa ve ailelerine özel yapılan parklarda çocukların mutlulukla oynadığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Yaptığımız parkları çoğu zaman teknik ekibimle beraber yerinde inceliyorum. İnceleme sırasında çocuklarımızın heyecanla ve mutlulukla bu oyun gruplarını kullanıyor. Onları mutlu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Yeni parklardaki amacımız çocuklarımızın düşünsel zekâlarını arttıracak biraz daha mücadele etmelerini sağlayarak enerjilerini atmalarına yardımcı olmak. İlkbahar ayında havaların ısınması ve doğanın yeşillenmesiyle Melikgazi'de bu parklar konuşulacak. Bu 80 park Melikgazi'de şuanda yapılmış parkların yüzde 20'sine tekabül ediyor. Toplam 400 bin metrekare yeşil alana sahip. İlçemizi yeşillendirmek ve çevre düzenlemesini yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımız bu parkları çok sevecek. Parklarımızı yeni nesil, modern ve eğlenceli oyun grupları ile daha nitelikli hale getirdik. Oyun gruplarında yer alan tırmanmalı oyun grupları, halat salıncak, ip karusel, güneş saati, döner kâse, dönence, barfiks, gibi oyuncaklar çocukların eğlenirken spor yaparak sağlıklı yaşamalarına da yardımcı olacak” dedi.