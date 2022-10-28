Melikgazi'nin referans çalışmaları TÜRKTAY'ın panelinde anlatıldı

Türkiye'nin 2053 vizyonundaki sürdürülebilir yeşil kalkınmaya ulaşmasında stratejik önemi olan Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi (TÜRKTAY'ın) 12'nci paneline katılan Melikgazi Belediyesi, katılımcılara sıfır atık konusunda çalışma ve tecrübelerini aktardı.

“Türkiye'de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık” ana temasıyla Ankara'da gerçekleştirilen panelde Melikgazi'nin örnek çalışmalarının anlatıldığını kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemiz geri dönüşüm biriminden yetkili arkadaşlarımız evsel kaynaklı atık yönetiminde ekonomik ve çevresel kayıplar ve karşılaşılan sorunlar konulu panele katıldılar. Panele katılan tek ilçe belediyesi bizdik. Belediyemizin referans geri dönüşüm ve sıfır atık konusundaki başarılı çalışmalarını katılımcı kurum ve kuruluşlara aktardılar. Bu sene 12.'si düzenlenen TÜRKTAY'da kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve alanında uzman isimler sektörün sorunlarını masaya yatırıp sorunların çözümüne dair fikir önerileri paylaştı. Türkiye'de yeşil kalkınmanın enerjisi; atık temasıyla gerçekleştirilen panel ilgili paydaşlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine, daha etkili atık yönetimi politikalarının gelişimine katkı sunmaya bu yönde stratejiler geliştirilmesine öncülük ediyor." dedi.