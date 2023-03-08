Melikgazi'nin tüm sosyal tesisleri bugün vatandaşlar için açık

Mustafa Palancıoğlu, belediyenin tüm tesislerinin evlerine girmeye korkan vatandaşlar için açık olacağını duyurdu.

Talep ve ihtiyaçlar için 252 1300 nolu iletişim numarası ve 0530 2539191 nolu WhatsApp hattından vatandaşların rahatlıkla belediyeye ulaşabileceklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Tüm Kayserili hemşehrilerime geçmiş olsun. Özellikle bugün yaşamış olduğumuz sarsıntılardan dolayı tabii ki tüm vatandaşlarımız endişelendi, herkes sokaklara döküldü. Allah inşallah daha büyük felaketler vermesin, bunlar son gördüğümüz sarsıntılar olsun. Biz de Melikgazi olarak Başkan Yardımcılarımız müdürlerimiz ile yapılacaklarımızla ilgili toplantı yaptık. Bu çerçevede bugün tüm belediyemizin tüm sosyal tesisleri açık. Biraz önce Sayın Müftümüzle görüştüm bütün camilerimiz de açık. Dolayısıyla endişelenen, evinde rahat uyuyamayan vatandaşlarımız varsa bu tesisleri, camilerimizi ve diğer kurumların tesislerini kullanabilirler. Çay ve çorba ikramlarımızda olacak. Tabii çok endişelenmek, aşırı panik yapmak, trafiği tıkamak, gerçekten çok büyük zararlar verebilir. Dolayısıyla sakin bir şekilde tedbirlerimizi alarak yaşamımıza devam etmemiz lazım. Lütfen yüksek katlı binalarda kullandığımız asansörler varsa firma tarafından bunların kontrollerini yaptıralım. Belediyemize Kayseri içerisinde sözlü olarak başvuru yapmak isteyen, herhangi bir talebi olan vatandaşlarımız varsa 252 13 00 nolu numaradan bizi arayıp destek isteyebilirsiniz. Ya da 0530 253 91 91 nolu WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Yaklaşık bir aydır Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere Dulkadiroğlu Elbistan, Hatay, Malatya, Adıyaman, Osmaniye'ye kadar belediye olarak 300'e yakın personel, 120 araç ile birlikte faaliyetteyiz. Burada da elimizden geldiğince hazırlığımızı yapmış durumdayız. Tekrardan tüm Kayserili hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”