Melikgazi'ye değer katacak Çarşı Melikgazi hızla tamamlanıyor

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ve Melikgazi'ye değer katacak göz bebeği olarak nitelendirdiği Çarşı Melikgazi projesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yaz ayının sonuna doğru çarşının hizmete gireceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi'mizin en heyecan verici projelerinden bir tanesindeyiz. Özellikle yurt dışında gördüğümde çok etkilendiğim market place diye geçen Türkçesi ise gıda AVM de diyebiliriz bu projeye. Burası meyve sebze ürünlerinin satıldığı, balıkçı, şarküteri, baharatçı, pastane, kafe ve restoranın olduğu çok şık güzel bir proje. Çarşı Melikgazi projesinin kabası bitmek üzere. Dükkânlar oluştu çatısı kapandı, ince işçiliğine geçiyoruz. Sağ olsun ihaleye alan firmamız güzel bir işçilikle burayı tamamlayacak. Bu yazın sonuna açılışını yapacağız. Ben emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu proje bizim göz bebeğimiz. Kayseri'ye renk katacak. Kayseri'ye Melikgazi'ye birçok insanın gelip burada alışveriş yapmasını sağlayacak. 7 gün bu bölgeyi hareketlendirecek güzel bir proje. Çarşı Melikgazi Kayseri'ye renk katacak. Kayseri Türkiye farklı bir proje görecek. Bundan sonra da zannediyorum birçok belediyenin Kayseri dışından gelip bu projeyi örnek almak isteyeceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız Cenab-ı Allah tamamlamayı nasip etsin” dedi.