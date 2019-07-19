Melikgazi'ye Yeni Bir 112 Acil Servisi ve Aile Sağlık Merkezi Müjdesi

Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek Melikgazi'de yapılacak sağlık yatırımlarını görüştüler.

Melikgazi Belediyesinin sağlık yatırımları ile adeta referans olduğu ve örnek gösterildiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, “Melikgazi Belediyesi her alandaki referans hizmet ve yatırımları ile Türkiye'ye örnek olmaktadır. Semt poliklinikleri, aile sağlığı merkezleri, 112 acil üniteleri gibi hizmetleri ile halk ve koruyucu sağlık hizmetlerine vermiş olduğu önemi her zaman sergilemektedir. Melikgazi Belediyesinin daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için karşılıklı istişarelerimiz devam edecek. Talas'ta olduğu gibi kaliteli sağlık çalışmalarımıza burada da devam etmek istiyoruz.” dedi.

Vatandaşların sağlık hizmetini en iyi ve en nitelikli şekilde alması için çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sağlık İl Müdürümüz ve değerli mesai arkadaşları ile Melikgazi bölgemizdeki sağlık yatırımlarını görüştük. Geçtiğimiz hafta protokol ile imzaladığımız Hayırsever Murat Kantarcı Bey ve ailesi tarafından yapılacak aile sağlık merkezinin çalışmalarını başlattık. 5 bin 600 metrekare büyüklüğündeki belediyemize ait arsa üzerine çok nitelikli güzel bir aile sağlık merkezini Mimarsinan bölgesine kazandıracağız. Bu arsa üzerine hayırsever Murat Kantarcı Eğitim Sağlık Spor ve Kültür Vakfı tarafından Süheyla Kantarcı 2 katlı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servisi inşa edilecek. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için Melikgazi Belediyesi ile Sağlık İl Müdürlüğü olarak el ele en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. İnşallah bundan sonrada hedefimiz özellikle İldem bölgesinde planlanan 200 yataklı devlet hastanesini yatırım planına aldırabilmek ve buradaki sağlık hizmetlerini çok daha iyi bir hale getirebilmek. Süheyla Kantarcı Aile Sağlık Merkezi'nin Melikgazi'mize ve Mimarsinan bölgesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Melikgazi ilçesinin sağlığın merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu, 13 özel hastaneden 7'sinin, 95 sağlık merkezinden 35'inin, bir semt polikliniği ve 4 acil servisin ve ayrıca bir üniversite hastanesinin Melikgazi sınırları içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.