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Melis Gülcan, “Milli takım kadrosuna seçildiğim için mutluyum”

A Kadın Milli Takım Aday Kadrosu’na seçilen Bellona Kayseri Basketbol’un oyuncusu Melis Gülcan, “Milli Takım kadrosuna seçildiğim için mutluyum” dedi.

A Kadın Milli Takım Aday Kadrosu'na seçilen Bellona Kayseri Basketbol'un oyuncusu Melis Gülcan, “Milli Takım kadrosuna seçildiğim için mutluyum” dedi.


Bellona Kayseri Basketbol'un başarılı oyuncusu Melis Gülcan, Milli Takım kadrosuna seçildiğim için mutuyum. Türk bayrağını en üst seviyeye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah en iyi şekilde oynayarak bu kadroda kalmaya çalışacağım” ifadesinde bulundu.


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde alınan ilk galibiyeti de yorumlayan Melis Gülcan, “Takım olarak sezona kötü başladık. Eksiklerimiz vardı. Günden güne nasıl bir takım olduğumuzu gösteriyorduk. Son maçımızda ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Umarım ileriki maçlarda da bunu göstereceğiz” diye konuştu.

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