Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroda

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemelerinde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Litvanya ile oynayacağı müsabakanın aday kadrosu belli oldu. 29 Ocak Cuma günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan millilerde aday kadro açıklandı. Bellona Kayseri Basketbol takımından Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroya davet edildi. İstanbul'un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.