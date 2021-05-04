Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroda

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan aday kadroda Bellona Kayseri Basketbol takımından Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroya davet edildi. Ligin tamamlanmasının ardından ufak bir ameliyat olan Melis Gülcan sakatlığı tamamen geçti. İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu ile kamp programı ve Türkiye'de yapacağı hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu.

Ay-yıldızlılar, 10 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Milliler, Avrupa şampiyonası öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak. 25 Mayıs'ta Belarus ile mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Mayıs'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.