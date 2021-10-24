MELMEK kurslarına yoğun ilgi

Mustafa Palancıoğlu, sınırlı kontenjanı olan kurs kayıtlarının kaçırılmaması için hatırlatma yaptı.

2021 yılı sonbahar döneminde 20 ayrı tesiste 185 branşta ve 21 farklı alanda kurs verileceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Meslek Edindirme Kursları içi kayıtlarımız başlamıştı. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Birçok farklı branşta kurs açtık. Kurslarımızda ev tekstili ve piko, kadın giyim modelistliği, Geleneksel el nakışları, Kuran-ı Kerim Okuma, Örgü Atölyesi, Türk Mutfağı, Dekoratif Geleneksel İğne Teknikleri, Okuma-Yazma, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi, Dekoratif Tablo Yapımı, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı, Keçe Aksesuarları Yapımı, Takı, Kuaförlük, Yabancı Dil, Adli Kalem İşleri, Arıcılık, İşaret Dili, Hat, Ebru, Minyatür, Mozaik, Sedef Kakma gibi birçok branşta kurs verilecek. Lütfen kayıtları kaçırmadan başvurunuzu yapınız. Online başvuru için www.melikgazi.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya 2521665-67-68 nolu numaraları arayabilirsiniz." dedi.