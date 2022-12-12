MELMEK, okuma yazma kursları ile hayatlara dokunuyor

Melikgazi Belediyesi'nin yetişkinlere yönelik açtığı okuma-yazma kursları büyük ilgi görüyor. MELMEK tarafından açılan kurslarda onlarca kursiyer okuma yazma eğitimi alıyor.

Okuma yazma kursu ile günlük yaşamla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği, çok iyi bir düzeyde ilerliyor. Melikgazi'mizde eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hizmete açtığımız kurslarda okuma yazma bilmeyenlere yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğinde kurslar açmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra hayatlarında kullanabilecekleri temel bilgileri öğreniyoruz. Melikgazi olarak temel anlayışımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların hayatına dokunarak bir farkındalık oluşturmak. Okuma yazma fırsatını bulamayan yetişkinlerimize bu kurslarımızda destek olarak eğitim veriyoruz. Kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize eğitim sonunda sertifika da veriyoruz. Belediye olarak eğitim önceliklerimiz arasında. Hayatın her alanında olduğu gibi okuma yazma konusunda da vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu çerçevede okuma yazma öğrenmek isteyen tüm yetişkin vatandaşlarımızı kurslarımıza bekleriz” dedi.