MELMEK şampiyonlarından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri alt yapısında yetişen MELMEK Taekwondo öğrencisi Sine Sürücü 13-15 Eylül tarihinde Bulgaristan'ın Samakov şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonasında altın madalya kazanarak “Balkan Şampiyonu” oldu.

Balkan Şampiyonu Sine Sürücü ve beraberindeki Yıldızlar Türkiye Şampiyonu Büşra Öztürk, Minikler Türkiye 2'ncisi Elif Atik, Poomse dalında Türkiye Şampiyonu Türkan Teke ve Merve Çimen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek müsabakalar hakkında bilgi verdiler.

Genç sporcuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak spora destek vermeye devam ediyoruz. Melikgazi Tınaztepe Sosyal Tesisi'mizde yetişen sporcularımız göğsümüzü kabartıyor. Hepsi kendi branşında ayrı ayrı çok başarılı. Tesisimizde böylesine faydalı ve başarılı işler yapıldığını görmek bizleri gururlandırıyor. Sporcularımız Sine Sürücü, Büşra Öztürk, Elif Atik, Türkan Teke ve Merve Çimen son zamanlarda büyük başarılara imza attılar. Çok genç yaşta başlayıp bizleri yurtdışında başarıyla temsil ediyorlar. Şampiyonalarda dereceler alıyorlar. Sporcularımızla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum. Özellikle cep telefonunun internetin çok yoğun kullanıldığı bir dönemde bize sporun ne kadar faydalı ve başarı getiren bir alan olduğunu gösteriyorlar. Öğrencilerimize emek veren ve başarılarında büyük katkısı olan Yavuz Sayan Hocamıza da çok teşekkür ederim.” dedi.

Antrenör Yavuz Sayan ve öğrenciler de spora ve kendilerine verdiği destek ve katkılardan dolayı Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür ettiler.