MELMEK'TE maske üretimi başladı

Melikgazi Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz dağıtmak üzere maske üretmeye başladı.

Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerindeki maske üretim atölyesini inceleyerek çalışanlara teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Maske satılması yasaklanmasından dolayı belediye olarak elimizdeki stoklar bitmeden mümkün olduğunca fazla maske üretmek için Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerimizde maske üretmeye başladık. Gönüllü kurs öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızdan oluşan bir grup yeni almış olduğumuz makinalar ile maske üretimine geçti. Dolayısıyla bu özverili çalışmalarından dolayı gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Üretimi artırdıktan sonra vatandaşlarımıza dağıtım yapacağımız yerler var. Pazar yeri ve cenazeler, toplu kullanım alanları, esnafımız olsun birçok yerde maske dağıtımı yapacağız. Yeterli miktarda üretiyoruz. Hükümetimiz maske dağıtımı zaten yapıyor ama bizde devletimize destek vermek için maske üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Günde binlerce maske üretmeyi planlayan Melikgazi Belediyesi ilçede maskesiz insan bırakmamayı hedefliyor.