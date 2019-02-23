Memduh Başkan Bozok Derneği şiir akşamlarına katıldı

Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Özvatan Belediye Başkanı ve Adayı Halit Demir ile birlikte Bozok Derneği tarafından Yoğunburç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şiir Akşamları ve Arabaşı programına katıldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç programda yaptığı konuşmada, "Şehrimizin fiziki iyileştirme projelerimiz zaten olmazsa olmazımız ve en başlıca görevimizdir. Bu dönemde amacımız kültürel, sosyal, turizm, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda ürettiğimiz birçok projemizle medeniyetler şehri Kayseri'yi ön plana çıkartacağız. Bu tür etkinlikleri STK'larla yerel ve milli kurum ve kuruluşlarımıza daha çok fırsat verme anlayışı içerisinde hayata geçireceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza ve özellikle hanım kardeşlerimize sosyal alanda zenginlik kazandırma yönünde gayret göstereceğiz. Rabbim mahcup etmesin. Biz Kayseri'mizi sadece Kayseri olarak algılamıyoruz. Kayseri çevremizdeki tüm il ve ilçelerimizle hinterlant anlayışı içerisinde gerek turizm ile ilgili gerek kültürel çalışmalarla, sosyal zenginliklerle birlikte ele alıp değerlendirmek suretiyle değişik etkinliklerinden çok daha fazla istifade etmeyi planlıyoruz. Bunların başında da vizyon projelerimiz arasında yer alan KAPADOKA EKSPRESİ projesi gelmektedir. Bu proje inanıyorum ki, şehrimize kültürel değerlerimizin ön plana çıkartılması yönünde büyük katkılar sağlayacaktır. Bu gecede bizleri bir araya getiren başta Dernek Başkanı Kuddusi Erkılıç hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç'ın Şiir Akşamları programında Necip Fazıl Kısakürek'in “Zindandan Mehmed'e Mektup” şiirinden okuduğu mısralar katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'da yaptığı konuşmada, "Memduh başkan icraatları ve sosyal yapısı ile Kayseri'ye kendisini kabul ettirmiş ve sevilmiş bir başkanımız. Cumhur İttifakımız gönül birliğini yüreklerimizde hissettiğiniz birlikteliğin en güzel ifadesi. Memduh başkanımız hazırladığı 150 proje Kayseri'mize heyecan veren daha rahat yaşanabilir bir şehir olması için bu zamana kadar yapılanların üzerine konulabilecek çok güzel ve önemli projelerdir. Bu gece hemşerilerimle birlikte olmak, hasbihal edip gönüllerini kazanmak ayrı bir mutluluk verdi" diye konuştu.

Gecede halk ozanları ve şairler seslendirdikleri eserlerle tüm katılımcılara güzel bir gece yaşattılar.