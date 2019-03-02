Memduh Büyükkılıç Kayseri Park'da Sayrem'i açtı

Osmanlıcada ‘bir lokma yemek' anlamına gelen, Türk mutfağının zengin damak zevkinden yola çıkan 25 yıllık restoran zinciri Sayrem Kayseri'deki ilk şubesini Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde açtı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'inde katılımıyla gerçekleştirilen açılışa, hem protokol ve hem de halk yoğun ilgi gösterdi.

Büyükkılıç: "Bu ekonomik şartlarda bu tür yerlerin açılması ekonomiye can verir"

Memduh Büyükkılıç, şube açılışında yaptığı konuşmasında, "Bu ekonomik şartlarda bu tür yerlerin açılması ekonomiye can verir. Kayseri'ye şube açan Sayrem yetkililerini tebrik ediyorum. Tüm Kayserililere hayırlı olsun" dedi.