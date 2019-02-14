Memduh Büyükkılıç "OSB'de sanayide çarklar daha çok dönecek, hem ülkemiz hem şehrimiz kazanacak"

Memduh Büyükkılıç beraberinde Kocasinan Belediye Başkanı ve Adayı Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Kayseri OSB'de faaliyetlerini sürdüren İpek Mobilya'yı ziyaret etti.

Başkanlar Memduh Büyükkılıç, Ahmet Çolakbayrakdar ve Mustafa Palancıoğlu öğle yemeğini İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan ile birlikte fabrika çalışanları ile birlikte yedi.

Başkan Büyükkılıç toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“ Kayseri OSB Türkiye'nin üretim üssüdür. Melikgazi Belediyesi olarak açmış olduğumuz Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamid Han Bulvarları ile OSB'ye ulaşımın daha hızlı ve seri olmasını sağladık.75 bin çalışanı ile Kayseri OSB önemli bir istihdam sahası olmuştur. Kayseri sanayisi, ekonomisi ve en önemlisi alın terini önemseyen ahi ahlakı ile bezenmiş iş adamları ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Mobilya üretiminin başkenti olarak kabul edilen Kayseri inanıyorum ki ilerleyen zamanda geliştireceğimiz projeler başta e- ticaret ve AR-GE faaliyetlerine ağırlık verilmesi olmak üzere teknolojik gelişmelerin firmalarımıza uyarlanması ile önemli bir atılım gerçekleştirecektir. İpek yolunun üzerinde olan Kayseri'de iş adamlarımızla el ele verecek daha çok üretecek daha çok istihdam sağlayacağız. Kazan kazan politikası ile bu sayede hem ülkemiz hem şehrimiz hem de milletimiz kazanacak. İpek mobilya 750 çalışanı ile önemli bir istihdam oluşturmuştur. Yurt içindeki bayi ağı ve birçok ülkeye yapılan ihracat ile yüz akımız olmaya devam edecektir. Tek taş duvar olmaz, tek çiçekle bahar gelmez. Bizim birlikteliğimiz bereketimiz. Kayseri bu zamana kadar bizlere inandı, güvendi ve bunu hem güler yüzleri hem de verdikleri yüksek oylarla taçlandırdı. Yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın bizlerden beklentisi Rekor oy ile seçilmek. Biz tüm aday arkadaşlarımla birlikte kadirşihas Kayseri halkının hem gönüllerine hem de oylarına talibiz.Bu zamana kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın en önemli teminatıdır. Önce Millet Önce Memleket diyecek tevazu-samimiyet-gayret ile çıktığımız kutlu yolda milletimizden aldığımız güçle Durmak Yok Koşmaya Devam diyecek yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşacağız. Çünkü bizim Sevdamız KAYSERİ .”dedi

Başkan Büyükkılıç misafirperverliğinden dolayı İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan'a teşekkür etti.