Meme Kanseri 'Merakına Yenilsin' Halk Buluşmaları Forum Kayseri'de

Roche İlaç Türkiye ve Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ve Forum Kayseri'nin desteği ile ünlü oyuncu ve sunucu Derya Baykal'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Merakına Yenilsin' buluşması meme kanseriyle ilgili akıllardaki soru işaretlerini doğru cevaplarla ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bölge halkının buluşma noktası Forum Kayseri, meme kanseri farkındalığını artırmak ve hastalıkla ilgili soru işaretlerini uzman onkolog ve cerrahların paylaşacağı doğru ve güvenilir bilgilerle gidermek üzere hayata geçirilen 'Merakına Yenilsin' halk buluşmasına ev sahipliği yapacak. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayına özel olarak Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği işbirliği ve Forum Kayseri''nin desteğiyle organize edilen buluşmaya ünlü sunucu ve oyuncu Derya Baykal moderatörlük yapacak. Etkinlikte, kansere yakalanan her dört kadından birinin mücadele ettiği meme kanserinde teşhisten tedaviye tüm hastalık sürecine yönelik önemli bilgiler paylaşılacak.

Dr. Burak Civelek ve Dr. Kadir Can Küçük gibi uzman onkolog ve cerrahların katılımıyla 20 Ekim Pazar günü saat 13:00-14:00 arasında Forum Kayseri'de düzenlenecek buluşmaya dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek. Derya Baykal ile birlikte gerçekleştirilecek boyama aktivitesiyle katılımcılar, meme kanserine ilişkin sorularına cevap bulmanın yanı sıra keyifli zamanlar da geçirecek.