Memorial Kayseri Çocuk Ortopedi Bölümü'ne ünlü akademisyen

Prof. Dr. Mithat Öner, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde tam zamanlı olarak hasta kabulüne başladı. Prof. Dr. Öner, 18 yaş altı çocukların ortopedik sorunlarının tedavisinde yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Öner, çocuklarda doğuştan kalça çıkığı ve çarpık ayak tedavisi, doğuştan vertikaltalus ile çocuklarda yürüme bozuklukları ve düz tabanlık, spastik çocuklardaki yürüme sorunları, Perthes hastalığı ve alt ekstremitedeformitelerinin tedavilerinde birçok başarılı çalışmalar yaptı. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Mithat Öner, 1996-2002 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 2013'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) 'Seattle Children'sHospitalDepartment of PediatricOrthopedics' kliniğinde dünyaca ünlü Prof. Dr. Vince Mosca ile beraber ‘çocuklarda ayak deformiteleri' ve ‘serebralpalsili çocuklar' alanlarında çalıştı. Prof. Dr. Mithat Öner, 2011 yılında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı. Çok sayıda uluslararası yayını ve makalesi olan Prof. Dr. Öner, 2011 ve 2012 yıllarında TOTBİD ve sağlık bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Kalça DisplazisininErken Tanı ve Tedavisi Programı kapsamında Kayseri'deki aile hekimlerine yönelik 29 ayrı kursta çocuklarda ortopedik sorunlarla ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Öner, Memorial Kayseri Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde tam zamanlı olarak hizmet vermektedir.