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Memorial Kayseri Obezite Merkezi, Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı

Sağlık Bakanlığı’ndan onay alan Memorial Kayseri Hastanesi, Obezite Tanı ve Tedavi Merkezi hasta kabulüne başladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan onay alan Memorial Kayseri Hastanesi, Obezite Tanı ve Tedavi Merkezi hasta kabulüne başladı. Obezite Merkezi'ne başvuran hastaların tedavisi, multidisipliner yaklaşımla ve pek çok branşın bir arada bulunduğu konsey kararı ile planlanacak.


Multidisipliner yaklaşımla kişiye özel tedavi


Memorial Kayseri Hastanesi, multidisipliner yaklaşımla belirlenen hastaya özel tedavilerle kalıcı kilo kontrolü, girişimsel ve cerrahi işlemlerle birçok branşı tek çatı altında toplayarak obezite ile mücadele edecek. Merkezde Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Yurci'nin yanı sıra uzman diyetisyen, psikiyatri hekimi ve psikolog ile fizyoterapistler görev yapacak.


Obezite tedavi edilebilir bir hastalıktır


Konuyla ilgili açıklama yapan Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Uz. Dr. Murat Apaydın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından günümüzün en önemli sağlık sorunu olarak tanımlanan obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi. Apaydın, “Endokrinoloji, iç hastalıkları (dahiliye), gastroenteroloji, genel cerrahi, beslenme ve diyet, psikiyatri ve psikoloji gibi pek çok branşın yer aldığı obezite merkezinde hasta ile ilgili kararları konsey verecek. Her hasta için ayrı ayrı alınan kararlar doğrultusunda, kişiye özel tedavi yaklaşımları obezite ile mücadelede en güvenilir ve etkin yoldur” dedi.


Memorial Kayseri kriterleri yerine getirdi


Obezitenin yaşamı tehdit ettiğini, kişinin konforunu bozduğunu ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirten Apaydın, “Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Obezite ile Mücadele Rehberi'nde tanı ve tedavi merkezlerinin uluslararası standartlara uyması konusunda kriterler bulunuyor. Memorial Kayseri Hastanesi de bu kriterleri yerine getirerek bakanlık tarafından ruhsatlandırıldı” diye konuştu.

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