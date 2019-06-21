Memur-Sen Kayseri Şubesi Mursi İçin Yürüdü

Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan ve “Şehit Muhammed Mursi direnişin öğretmenidir” diyen Memur-Sen Kayseri Başkan Vekili İrfan Kaşıkçıoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Şehit Muhammed Mursi direnişin öğretmenidir. Sisi cuntasına karşı cunta mahkemelerinde sürdürdüğü direnişini, aziz ve müstakim duruşunu şehadetle taçlandıran, Mısır'ın meşru cumhurbaşkanı Muhammed Mursi öncülerimiz olan şehadet kervanına katılmıştır. Asrın firavunlarına karşı asrın şahidi olan Mursi'nin meşru cumhurbaşkanlığını engellemek için dünyanın bütün emperyal güçleri ve ümmetin başına bela olan rezil ve aşağılık işbirlikçileri hep birlikte kumpaslar kurdular. Meşru cumhurbaşkanlığını elinden almakla kalmadılar, tutukladılar ve zindanlara attılar. Hastalığının tedavisine izin vermediler. Dünyanın umursamaz bakışları, ümmetin suskunluğu arasında yavaş yavaş öldürdüler. Muhammed Mursi bu süreçte asla boyun eğmedi, dik durdu zillete karşı izzeti tercih etti. Mursi zindanda her gün bir dava arkadaşının idamına şahit oldu. Ama yılmadı ve susmadı. Bugün sisi cuntası ve arkasında ki zalimler ne kadar suçluysa, sessizliğiyle bu zulme cesaret verenler de suçludur.”

“Ezan-ı Muhammediye ye uygulanan esaretin kaldırılmasının 69. yılı münasebetiyle farklı makamlarda ezan okunarak milletimizin yaşadığı bayramı tekrar etmek istedik” diyen Kaşıkçıoğlu; “Diyanet -Sen Kayseri şubesi ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları platformu ile birlikte, Ezan-ı Muhammediye ye uygulanan esaretin kaldırılmasının 69. Yılı münasebetiyle bugün Kayseri Cumhuriyet meydanında farklı makamlarda ezan okuyarak milletimizin 69 yıl önce yaşadığı bayramı tekrar yaşamak istedik” diye konuştu.

Yapılan basın açıklaması ve yürüyüşe Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu ve Diyanet-Sen Kayseri Şubesi de destek verdi.