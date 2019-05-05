Memur Sen Üyeleri Hatıra Ormanına Ağaç Dikti

Kocasinan Güneşli bölgesinde Eğitim Bir Sen ve Memur Sen'in Kurucusu Şair, Yazar, Yedi Güzel Adamdan biri Mehmet Akif İnan adına hatıra ormanı alanı belirlendi.

Memur Sen'e bağlı sendikalara üye yüzlerce aile çocuklarıyla birlikte şenlik havası içerinde ağaç dikimi yaptı. Programa Eğitim Bir Sen, Sağlık Sen, Diyanet Sen, Bem Bir Sen, Toç Bir Sen, Birlik Haber Sen, Bayındır Memur Sen, Büro Memur Sen 1 ve 2 ve Nolu Şubeler, Enerji Memur Sen, Ulaştırma Memur Sen, Kültür memur Sen, Genç memur Sen ve Kadın Komisyonu üyeleri katıldı.

Hatıra ormanı alanına ağaç dikiminden sonra programa katılanlar Kocasinan Belediyesi Marina Tesislerine geçti. Burada Yamula Barajı etrafında çeşitli etkinlikler yapıldı. Marina Tesislerinde sona eren programda Memur sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan açıklamalarda bulundu.

Aydın Kalkan, "Bizim medeniyetimiz insanları ve çevreyi yaşatmak üzere kurulmuştur. Ağaç ve yeşil medeniyet köklerimizde sürekli saygı görmüştür. Biz de Memur Sen olarak Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan adına oluşturduğumuz hatıra ormanı alanına her yıl üyelerimizin yoğun katılımı ile ağaç dikiyoruz. Üyelerimiz çocukları ile bu alana geliyorlar, ağaç sevgisini, çevreye saygıyı yaşayarak öğreniyorlar. Bölgemizin ağaçlanması için elimizden gelen bilinçlenme ve ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Ağaç dikme programımıza katılan tüm doğaseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Program sendika başkanlarının ve üyelerinin yaptığı çeşitli etkinliklerle sona erdi.