Memur-Sen üyelerine ev almada büyük kolaylık

Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, “Bugün üyelerimizi ev sahibi yapmak için buradayız. Görevimiz, üyelerimizin özlük haklarını, mali ve sosyal haklarını kamu işveren heyetine karşı korumak değil, üyelerimizin menfaatlerini de gözetmek Kayseri Memur-Sen'in işleri arasındadır. Kayseri'de Memur-Sen'in 22 bin 500 üyesi var ve en büyük sivil toplum örgütüyüz. Grup Avenir ile üyelerimizi ev sahibi yapmak için indirim anlaşması düzenledik. Hem üyelerimize hem de Grup Avenir'e hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Grup Avenir Satış-Pazarlama Direktörü Emre Arıkan da, “Avenir İnşaat olarak bu güzel platformda Memur-Sen ailesi ile birlikte olmak bizim için onur vericidir. 15 yıllık firmamızın bugün 22 bin 500 üyesi olan Memur-Sen ile bir araya gelmesi bizim için çok güzel bir anlam taşıyor. Üyelerinin hak ve özgürlüklerini koruyan bir sendikanın bizde evlerinin indirimlerini en iyi şekilde sağlamak için bugün burada toplandık. İki taraf adına da hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.