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Mensah da akıma uydu, 'evde kal' dedi

Kayserispor’un 25 yaşındaki başarılı futbolcusu Bernard Mensah da ’tuvalet kağıdı sektirme’ akımına uydu.

Kayserispor'un 25 yaşındaki başarılı futbolcusu Bernard Mensah da 'tuvalet kağıdı sektirme' akımına uydu.


Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, korona virüs salgını nedeniyle zamanını evde geçiriyor. Tecrübeli futbolcu son günlerin popüler akımı olan tuvalet kağıdı sektirme akımına uydu ve çektiği videoyu sosyal medya hesabından 'evde kal' etiketiyle paylaştı.


Ligde 20 maçta 3 gol ve 8 asist ortalaması ile oynayan Bernard Mensah'ın paylaşımı, 5 bini aşkın kişi tarafından beğenildi.

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