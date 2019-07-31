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Mensah ve Dja ikilisi formayı kaptı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncuları Bernard Mensah ve Brice Dja Djedje yeni sezonda takımın orta sahasının vazgeçilmez isimleri oldular.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncuları Bernard Mensah ve Brice Dja Djedje yeni sezonda takımın orta sahasının vazgeçilmez isimleri oldular.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Avusturya kampında oynanan 4 hazırlık maçında forma giyen Ganalı Bernard Mensah ve Fildişili Brice Dja Djedje kısa zamanda bir birlerine uyum sağladılar.


Sarı-Kırmızılı takımın ilk on birin değişmez ismi olan Bernard Mensah'ın yeni sezonda patneri Brice Dja Djedje oldu. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın kadrosunda orta sahada görev vereceği iki isime bu sezon çok iş düşecek.

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