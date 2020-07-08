Mensah ve Yasir cezalarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah ve Karahan Yasir Subaşı cezalarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da ligin 30.haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek ligde kalma umutlarını artırdı. Sarı-Kırmızılı takımda Beşiktaş maçında sarı kart cezalısı olan Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah ve Karahan Yasir Subaşı forma giymedi. Her iki futbolcu Beşiktaş maçıyla cezalarını tamamladı ve ligin 31.haftasında yarın deplasmanda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyecek. Beşiktaş maçını tribünden takip eden Bernard Mensah ve Yasir Subaşı, Rizespor maç kadrosunda yer alıyor.