İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mensah'a geçmiş olsun mesajları

Yukatel Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah’a takım arkadaşlarından geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

Yukatel Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'a takım arkadaşlarından geçmiş olsun mesajı yayınlandı.


Yukatel Kayserispor'un takım kaptanlarından Bernard Mensah'ın Karagümrük maçı öncesi sakatlanması moralleri bozarken takım arkadaşları geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kayserispor futbolcuları Mame Thiam, Silviu Lung ve Campanharo, sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından Mensah'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Kayserispor'un en önemli oyuncularından birisi olan Mame Thiam, 'Geçmiş olsun kardeşim' mesajı yayınlarken, Gustavo Campanharo 'Güçlü ol kardeşim. Dışarıda olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Biz seninle birlikteyiz. Geçmiş olsun' cümleleri kurdu. Kaleci Silviu Lung ise 'Güçlü ol Bernard Mensah. Sen inanılmaz bir sporcusun ve daha güçlü bir şekilde geri döneceksin' diyerek moral verdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.