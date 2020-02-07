İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mensah'ın yeni saç stili

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah yeni saç stili yaptı.

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah yeni saç stili yaptı.


Hes Kablo Kayserispor oyuncusu Bernard Mensah, bu kez de yeni saç stili ile dikkat çekti. Kayserispor'a geldiği günden bu yana siyah saçları bulunan Bernard Mensah, saçlarını sarıya boyattı. Cezalı olduğu için Galatasaray maçında oynayamayan ve Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçında takımındaki yerini alacak olan Mensah, Kuş yuvasını andıran yeni saç stili ile çok dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.