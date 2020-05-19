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Mensah'tan 19 Mayıs paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, 19 Mayıs paylaşımı yaptı.

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, 19 Mayıs paylaşımı yaptı.


Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un başarılı orta saha futbolcusu Bernard Mensah, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından coşkuya ortak oldu.


Atatürk ve 19 Mayıs hastag'i ile "Enjoy my Turkish people is your day" duyguları ile Türk bayrağı paylaşımında bulunan Bernard Mensah, Türk futbol severlerin takdirini kazandı. Ganalı futbolcu daha önce de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde paylaşım yapmıştı. Mensah ayrıca Ramazan ayı ile ilgili olarak da "Happy Ramadan to all my Muslim friends" paylaşımını ile Müslüman arkadaşlarını Ramazan ayından ötürü kutlamıştı.

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