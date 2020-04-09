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Mensah'tan güldüren paylaşım

HES Kablo Kayserispor’un başarılı futbolcusu Bernard Mensah, Kayseri’deki ’Evde kal’ mesajı verilen bilboard reklamını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak "Kayseri caddesi halkım şimdi ünlü" notunu yazdı.

HES Kablo Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah, Kayseri'deki 'Evde kal' mesajı verilen bilboard reklamını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak "Kayseri caddesi halkım şimdi ünlü" notunu yazdı.


Kayseri'de belediye tarafından şehrin en işlek caddesi olan Sivas Caddesi'nde, korona virüs salgınında vatandaşların dikkatini çekmek için Ganalı cenaze dansçılarının fotoğrafının bulunduğu 'Evde kal ya da bizimle dans et' yazısı bulunan reklamlar bilboardlarda yer aldı. HES Kablo Kayserispor'da forma giyen Ganalı futbolcu Bernard Mensah, bilboardlardaki fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Mensah, "Kayseri caddesi halkım şimdi ünlü" notu ile paylaştığı fotoğrafında daha önce Kayserispor forması giyen vatandaşı Asamoah Gyan'ı da etiketledi. Mensah'ın paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenildi.



Gana'da tabut taşıma görevini dansçılar yapıyor


Gana kültüründe cenazelerde yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelerek dans ediyor. Bu danslı cenaze törenlerinin gösterişli olması için aileler masraftan da kaçınmıyor. Gana'da düzenlenen danslı cenaze törenlerinin son gözdesi ise tabutu dans eşliğinde taşıyan profesyonel dansçılar. Bu gelenek ülkede kadın ve erkek dansçılar için yeni gelir kapısı oldu.

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