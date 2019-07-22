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Mensah'tan transfer açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah açıklama yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah açıklama yaptı.


Bernard Mensah hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili olarak “Şu anda Kayserispor'un oyuncusuyum. Takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Bunun için çalışıyorum. Gelecekte ne olur bilinmez. Şu anda onları düşünmektense çalışmalara odaklanıyorum” dedi.


Mensah, dün Eibar ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görev yaptı ve iyi bir performans sergiledi.

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