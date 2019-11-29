Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları 4. kez buluşacak

kez buluşmanın heyecanını yaşayacak.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği ile okul müdürlüğü tarafından organize edilen 4. Mezunlar Buluşması hakkında düzenlediği basın toplantısında bilgiler veren Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Burhan Karamustafaoğlu, "Bizler Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği ve okul yönetimi olarak 77 yıllık geçmişi ile Kayseri'nin üretiminden yönetimine, ticaretinden siyasetine kadar etkin hizmet eden okulumuz mezunlarını okul sıralarındaki anılarını tazelemek amacıyla 1 Aralık Pazar günü saat 11'de okulumuz konferans salonunda 4. buluşmaya davet ediyoruz. 20 bini bulan mezunlarımızın buluşma programına ilgi duyacaklarından, birbirlerini de haberdar edeceklerinden eminim. Mezunlarımıza sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.