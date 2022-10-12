Merkez odalara ziyaret turları başladı

İlk etapta merkezde bulunan 10 odaya ziyaret gerçekleşti.

Bu çerçevede Kahveciler Esnaf Odası, Fırıncılar ve Uncular Odası, Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası, Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası, Kasaplar Odası, Halıcılar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası, Kunduracılar Odası, Terziler Odası, Saatçiler, Anahtarcılar ve Bujitericiler Odası'na ziyaret gerçekleştirildi.

TALEPLER DİNLENİYOR PROJELER KONUŞULUYOR

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, ziyaret turlarının verimli geçtiğini söyleyerek, "İlçe ziyaretlerimizi tamamlamıştık. Merkez odalarımızı ziyaret etmeye başladık. Ziyaretlerimizde odalarımızla istişareler yapıyoruz, taleplerini dinliyoruz, projelerimiz üzerine konuşuyoruz. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde bütün odalarımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oda başkanlarımıza, üyelerimize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.