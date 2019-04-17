'Merkezim Her Yerde Projesi' Hız Kesmiyor

Proje kapsamında Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi, Sarıoğlan Palas İlkokulu ve Ortaokuluna konuk oldu.

Yürekleri büyük bedenleri küçük 40 öğrenci ile çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Sportif faaliyetlerinin yanı sıra yüz boyama, duvar boyama ve geleneksel çocuk oyunları oynayarak güzel bir gün geçirdiler.

Gençlik Merkezi Gönüllüleri, çocuklar için topladıkları oyuncakları dağıtarak mutluluklarına mutluluk kattılar.

Çocuklar unutulmaz güzel bir gün geçirdikleri Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.