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Mert Efe Kılıçer'den iki madalya birden

Mersin’de yapılan Artistik Cimnastik Gençler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş madalya, paralel barda ise bronz madalya aldı.

Mersin'de yapılan Artistik Cimnastik Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş madalya, paralel barda ise bronz madalya aldı.


Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 19 ülkeden 117 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada yarışan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş madalya alırken, paralel barda ise bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

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