Mert Emirimam başarısıyla adından söz ettirdi

27-29 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Görme Engelliler Yüzme Genç Erkekler Türkiye Birinciliği yarışmalarında Kayseri'yi temsil eden sporcu Mert Emirimam başarısıyla adından sıkça söz ettirdi.

Kayseri temsilcilerinden Osman Ulubaş Anadolu Lisesi öğrencisi Mert Emirimam 50 metre sırtüstü ve 100 metre sırtüstü ve 100 metre kurbağalamada stillerinde yarıştı.

Büyük bir başarıya imza atan Kayserili sporcu Mert Emirimam, Görme engelliler yüzme genç erkekler 50 metre sırtüstü ve 100 metre sırtüstü stilde Türkiye birincisi, 100 metre kurbağalamada Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Birinciliğinden 2 altın, 1 gümüş madalyayla dönen başarılı sporcu Mert Emirimam'ı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.