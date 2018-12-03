Mert Özyıldırım gözyaşlarına boğuldu

Kayserispor'un genç futbolcusu Mert Özyıldırım, Trabzonspor maçı sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. Teselli etmek ilk olarak rakip takımdaki futbolcuya düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında oldukça duygusal anlar yaşandı. Müsabakanın 59. dakikasında Sapunaru'nun yerine oyuna giren Mert Özyıldırım, maç sonu gözyaşlarına boğuldu. Maçın 90+7. dakikasında yaptığı defans hatası sonrasında Trabzonspor'un 2. golü atmasına sebebiyet veren Mert Özyıldırım maçın bitiş düdüğü ile gözyaşlarını tutamadı.

Takımının yenilmesine ve kendisinin bariz hata yapmasına oldukça üzülen Mert Özyıldırım'ı ilk olarak Trabzonsporlu Zeki Yavru teselli etmeye çalıştı. Geçtiğimiz sezonlarda Kayserispor forması da giyen Zeki Yavru, Mert'e sarılarak moral verici cümleler kurdu. Sonrasında Chery, Mert'i teselli ederek soyunma odasına götürdü.