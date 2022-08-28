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Mescitten çanta çalan şahıs yakalandı

Kayseri’de mescitten çanta çaldığı tespit edilen şüpheli; İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de mescitten çanta çaldığı tespit edilen şüpheli; İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre bir mescitte meydana gelen çanta çalınması olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi belirlenerek gözaltına alındı. Şüpheli; işlemler için emniyete götürüldü.


Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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