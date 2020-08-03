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Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Kayseri’de mesire alanında belindeki tabancayı göstere göstere ailesiyle birlikte yürüyen silahlı maganda vatandaşları korkuttu.

Kayseri'de mesire alanında belindeki tabancayı göstere göstere ailesiyle birlikte yürüyen silahlı maganda vatandaşları korkuttu.


Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan mesire alanına piknik yapmaya gelen vatandaşlar, belindeki tabanca ile onlarca kişinin arasında yürüyen bir şahsı görünce korku yaşadı. Türk bayrağı arması olan tabancayı gizlemek yerine kemerine takan ve göstere göstere yürüyen şahsı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Şaşkınlığını atlatan bir vatandaş ise belindeki tabanca ile mesire alanına pikniğe gelen vatandaşların arasında yürüyen kişiyi cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.

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