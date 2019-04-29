Meslek Liseliler elektrikli araba yaptı

Proje kapsamında Estonya, Litvanya ve Letonya'dan gelen Meslek Lisesi öğretmenlerine elektrikli araba tanıtılarak test sürüşleri yapıldı. Tamamı AB fonundan karşılanan araba yaklaşık 3 ay gibi sürede bitirilip okulda kullanılacak.

Okul Müdürü Selçuk Erdem, önceki dönemlerde okul olarak 2 adet elektrikli araba yaptıklarını ve bunu çeşitli fuar ve sergilerde tanıttıklarını belirtti. Erdem , son yapılan elektrikli araba eğitim standı olarak okulda öğrencilerin yakından tanıması amacıyla yapıldığını ve sonraki dönemlerde bu çalışmaların devam edeceğini söyledi. Estonya grup lideri Eesi Rosenberg yapılan Elektrikli araba standının öğrencilerin öğrenmesi açısından çok beğendiklerini ve önümüzdeki yıl Estonya'dan 4 öğrenci ve 2 öğretmeni AB Projesi kapsamında Kayseri'ye göndereceklerini ve okullar arası işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

Yapılan Elektrikli araba benzin, yağ , antifriz ihtiyacı olmadan 4 saatlik şarj ile 1 saat boyunca çalışabilmekte olup çevre dostu olarak kullanılabiliyor.