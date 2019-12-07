Meslek lisesi öğrencileri liderleri dinledi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Kayseri-Sivas-Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanan 'Geleceğim Mesleğim' işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen 'Liderler Programı'nın üçüncüsü Kayseri Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Kayseri'de bulunan Meslek Liselerinden yaklaşık bin 200 öğrencinin ve çok sayıda öğretmenin katılım sağladığı programda, Kayseri sanayisinden iş adamları, Kayseri Milli Eğitim İl Müdürü Celalettin Ekinci ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci açılış konuşmaları yaptı. Celalettin Ekinci Meslek Liseli gençlere şöyle seslendi; “Bizler ülke kalkınması yolunda ülkemizi bu noktaya kadar getirebildik. Artık görevimizi siz yeni nesile devredeceğiz. Düşünce ufkumuzda yeni bir atılım, bir değişim yapmamız gerekiyor. Meslek liselilerin kaba iş gücü kullanan olmaktan ziyade, sürekli inovasyon içerisinde olan ve iş geliştiren, fikirleriyle gelişime katkıda bulunan noktada olması gerekiyor. Ancak bu amaç uğruna gerekirse uykusuz kalmanız halinde bu ülke gelişecektir. Bugün bir irade beyanı ortaya koymanızı, kendinizi sorgulamanızı ve kendinizi/ülkenizi nerde görmek istediğini sorgulamanızı istiyoruz. Ülkemizde gelecekte de daha fazla refah, adalet ve barış olacaksa bunu siz yapacaksınız.”

ORAN Genel Sekreteri Kilci ise, 25 Kasım 2019 tarihinde başvuruları tamamlanan Mali Destek Programına, özellikle Meslek Liseli Gençleri hedef alarak çıktıklarını, yıl sonuna kadar 'Geleceğim Mesleğim' temalı faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı. Özellikle gençlerin geliştirecekleri projeler ile, kalkınma ajansını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sürekli kapısını çalmaları gerektiğini hatırlattı. İlk olarak bir fabrika ziyaretinin yapıldığı ve Ahmet Şerif İzgören tarafından meslek liselerinin önemini vurgulayan bir seminerin de yer aldığı programda Özdemir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Şeref Özdemir, Dener Makine Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mustafa Dener, 1970-80'li yıllarda başladıkları iş hayatlarında yaşadıkları yolculukları ve başarı hikayelerini gençlerle paylaştılar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bin 200 kişilik konferans salonunu tahsis ettiği programda çok sayıda otobüs de öğrencilerin ulaşımı konusunda lojistik destek sağladı.