Meslekte Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı Yapıldı

18-19 Mayıs 2019 da yapılacak olan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim, Denetleme, Disiplin ve TÜRMOB Delegasyon seçimleri öncesi Meslekte Kayseri Grubu'nun adayları tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Kayseri SMMM Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Yedikaya, “Kurullarımızı belirledik ve aday olmaya karar verdik bugün adaylığımızı açıklayacağız” dedi.

Yedikaya, “Biz göreve geldikten sonra meslektaşlarımızın sorunları arasında, mücbir sebep bizim olmazsa olmazımız meslektaşlarımız, mesleklerinin başında kalp krizi geçiriyor. Herhangi bir süre alamıyor ve bu bizi çok üzüyor. Bununla ilgili yasal yollara başvuracağız ve gereken her şeyi yapacağız” dedi.

Haksız rekabetin mesleğin kanayan yarası olduğunu ve bununla ilgili sahada fiili denetimler yapacaklarını söyleyen Yedikaya, “Haksız rekabet maalesef bizim kanayan yaramız. Haksız rekabet ile daha fiili denetimler yapacağız. Meslektaşlarımızın E-Birlik sözleşmelerini sisteme girmesini ve E-Birlik sözleşmeleri üzerinden defter değişimlerinin yapılması ve makbuzlarının da kontrolünü yapacağız. Maalesef piyasa da belgesini kullanan kişilerin olduğu söyleniyor bunlarla ilgili mücadelemizi veriyoruz. Bu dönem yaklaşık 5 kişiyi meslekten men ettik, biz bunlara merdiven altı muhasebeciler diyoruz. Bunlarla ilgili mücadelemizi artık fiili olarak sahada da yapacağız” diye konuştu.

Meslektaşlarına yaptıkları ziyaretler sonucu şikayetlerini dinlediklerini söyleyen Ali Yedikaya, “Meslektaşlarımızı ziyaret ettiğimizde en büyük sıkıntılarının daha güzel bürolar da hizmet verememek olduğunu söylüyorlar. Bunun için de iş yeri ve ofis fiyatlarının yüksekliğinden yakındılar. Seçim bittikten sonra ki 6 aylık süreçte odamızda 3 toplantı yaparak bunun yol haritasını çizerek iş yeri konut yapı kooperatifi kurarak üyelerimizin daha iyi ve güzel ortamlarda iş yapmaları ve büro sahibi yapmak için mücadelemizi vereceğiz. Bütün bunları yaptıktan sonra ‘KASEBOMO Akademi' adı altında bir eğitim birimi kurmayı düşünüyoruz ve dışarıya da eğitim vererek odamıza ek kazanç sağlamak istiyoruz” ifadesinde bulundu.

Yedikaya, “Meslektaşlarımız ile ilgili de her şeyi yapacağımıza buradan söz veriyoruz. İnşallah bu seçim Kayseri'mize odamıza, ülkemize hayırlar getirir diyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Meslekte Kayseri Grubunun yönetim kurulu listesinde Ali Yedikaya, Baki Gümüşoluk, Adnan Uslular, Adil Özhan, Derya Çopuro, Selahattin Özcan ve Ali Yiğit bulunuyor.